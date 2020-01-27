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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعني الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
خلصت دراسة أجرتها جامعة أركنساس وتكساس إيه آند إم في العام الماضي إلى أن الخطوط البيضاء الموجودة في الدجاج ازدادت في السنوات الأخيرة"، حيث تتواجد في 96 في المائة من 285 طائرا تم اختبارها، حسب موقع "الإمارات اليوم".
وتعود هذه الخطوط إلى الطريقة التي تمت بها تربية الدجاج، حيث تعتمد على إدخال الهرمونات في غذاء الدواجن لجعله أكبر بوزن أعلى وفقا لما جاء في موقع "ميرور".
واكتشف الباحثون أن الخطوط البيضاء تؤثر سلبا على جودة اللحوم، ويمكن أن تحتوي على دهون أكثر بنسبة 224٪ من الدهون العادية.
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