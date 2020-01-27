الصين تحارب "كورونا الجديد" بـ9 مليارات دولار

تسابق الحكومة الصينية الزمن للسيطرة على فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في وقت قياسي، وحصد أرواح أكثر من 80 شخصا وأصاب نحو 2801 آخرين حول العالم.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الإثنين، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد، تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان، بؤرة المرض الغامض؛ لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

بينما أعلنت وزارة المالية الصينية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها قررت بالتعاون مع لجنة الصحة الوطنية تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومددت الحكومة الصينية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.