رئيس وزراء الصين يزور بؤرة تفشي "كورونا الجديد"

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رويترزالإثنين 2020/1/27 11:21 ص بتوقيت أبوظبي
فيروس كورونا يقتل 80 في الصين
أعلنت الحكومة الصينية أن رئيس الوزراء، لي كه تشيانج، زار، الاثنين، مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 80 شخصا وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان، إن لي توجه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.
وكان تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، توجه إلى الصين للتشاور مع مسؤوليها حول انتشار فيروس كورونا.
وأودى المرض الذي يسببه الفيروس بحياة 80 شخصا حتى اللحظة في الصين وتسبب في إصابة 2744 شخصا آخرين، وما زالت المعدلات في ارتفاع متسارع.
ويُظهر فيروس كورونا الجديد أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وتصل أعراضه إلى الالتهابات التنفسية الحادة، وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال.
وفرضت عدة مدن صينية قيودا صارمة على السفر، وأُقفلت مدينة ووهان تماما؛ فهي البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد حذّر من "تسارع" انتشار الفيروس وأن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، وذلك أثناء اجتماع حكومي خاص تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة.
واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.
وقررت السلطات حظر دخول السيارات الخاصة إلى مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أنه سيتم بناء مستشفى طوارئ ثانٍ في غضون أسابيع لمعالجة 1300 مريض جديد، وسيتم الانتهاء منه في غضون أسبوعين.
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