أخطار فيروس كورونا الجديد.. العدوى تنتقل قبل ظهور الأعراض

من الممكن لفيروس كورونا أن ينتشر قبل ظهور أعراضه

قال مسؤولون صينيون إن فيروس كورونا الجديد الذي أصاب نحو 2000 شخص ينتقل من شخص لآخر أثناء فترة حضانته، أي قبل ظهور أعراض المرض على من يحمل الفيروس؛ ما يجعل احتواءه أكثر صعوبة.

وأودى المرض الذي يسببه الفيروس بحياة 80 شخصا حتى اللحظة في الصين وتسبب في إصابة 2744 شخصا آخرين، وما زالت المعدلات في ارتفاع متسارع.



وفرضت عدة مدن صينية قيودا صارمة على السفر، وأُقفلت مدينة ووهان تماما؛ فهي البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.

وتعهد المسؤولون بتكثيف جهودهم لاحتواء الفيروس، وأعلنوا أنه سيحظر بيع جميع الحيوانات البرية في الصين، بحسب موقع "بي بي سي".

وأفاد المسؤولون بأن فترة حضانة المرض، التي يحمل خلالها الشخص الفيروس ولكن دون ظهور أعراضه، تتراوح بين يوم و14 يوما.

ومن الممكن ألا يعرف الشخص أنه مصاب بالعدوى لعدم ظهور الأعراض، لكنه مع ذلك يكون قادرا على نشر المرض.

ويُظهر فيروس كورونا الجديد أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وتصل أعراضه إلى الالتهابات التنفسية الحادة، وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال.

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وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد حذّر من "تسارع" انتشار الفيروس وأن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، وذلك أثناء اجتماع حكومي خاص تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة.

واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.



وقررت السلطات حظر دخول السيارات الخاصة إلى مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أنه سيتم بناء مستشفى طوارئ ثانٍ في غضون أسابيع لمعالجة 1300 مريض جديد، وسيتم الانتهاء منه في غضون أسبوعين.

ويُعَد هذا ثاني مستشفى يتم إنشاؤه لعلاج ضحايا الفيروس، بعد أن بدأ العمل بالفعل في مستشفى آخر يضم 1000 سرير.

كما استعانت السلطات بالجيش لمواجهة الموقف وانتقلت فرق طبية عسكرية متخصصة إلى مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان.

وألغيت احتفالات العام القمري الجديد لسنة الفأر، التي بدأت يوم السبت في العديد من المدن الصينية.

وتفحص درجات حرارة المسافرين في جميع أنحاء الصين بحثا عن علامات ظهور الحمى، كما أغلقت محطات القطارات في العديد من المدن.

وأعلنت السلطات في هونج كونج حالة الطوارئ القصوى ومددت عطلات المدارس.