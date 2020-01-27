شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حاجات اعملها عشان تظبط مودك بعد الصحيان من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها وتساهم بشكل كبير في جعل يومك أفضل، وتمنحك القوة والحالة النفسية الجيدة طوال اليوم؟..نعم هذا ما توصلت له العديد من الدراسات الطبية التي تؤكد حقيقة هذه الأشياء في الحصول علي يوم جيد.

ووفقا لما نشره موقع "HEALTHLINE" الطبي أن هناك بعض النشطات التي يمكنك القيام بها وتساهم في حصولك علي صحة نفسية جيدةن وتقلل فرص التعرض لأي إضطرابات مزاجية طوال اليوم، ومنها:

- ترتيب السرير

تعد من العادات الصحية التي ينصح بضرورة القيام بها فور الاستيقاظ، فهذه العادة تساهم بإعطاء المخ إشارة إلي بداية اليوم والإنجاز، وهذا الأمر يساهم في إعطاء المخ إشارة ويصبح اكثر استعدادا للقيام بالمهام اليومية التي يجب عليه انجازها طوال اليوم.

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- شرب الماء

تناول كوبا من الماء فور الاستيقاظ يعد من الأمور الهامة التي لها دور كبير في حصولك علي يوم جيد، لأن الماء يعمل علي تنشيط جميع خلايا الجسم وخاصة المخ، ويعطي إشارة إلي المعدة والأمعاء في بدء العمل، كما يساهم في ترطيب البشرة والحد من الإصابة بالجفاف.

-الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الرياضة

الاعتياد على استماع الموسيقى فى الصباح يعمل علي تنشيط خلايا الجسم أجمعها وفقا لما أكدته مجموعة من الدراسات ، ولذا عليك فور الاستيقاظ من النوم الاستماع إلي مقطع موسيقي تفضله، أو ممارسة المشي في مكانك لمدة لا تقل عن دقيقة.

-تناول وجبة إفطار سليمة وصحية

أهم وجبة في اليوم هي وجبة الإفطار، فعندما تقوم بتجاهلها جسمك يفقد العديد من العناصر التي يحتاجها علي مدار اليوم، ولذا عليك تناول وجبة تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية مثل : البيض والفول والحليب والجبن في وجبة الإفطار، مع طبق ملىء بالخضروات، وذلك للحصول علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في مدار اليوم.