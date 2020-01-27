شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هى أعراض الإصابة بتكيس المبيض عند النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تعرض النساء لتأخر الحمل بعد الزواج تبدأ في البحث عن السبب، وعند الذهاب للطبيب تكتشف الكثيرات أنهن يعانين من تكيس المبيض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي هذا الأمر وفقا لموقع " womenshealth".

ما هو تكيس المبيض؟

تكيس المبيض هو تراكم وظهور أكياس علي المبيض، وهذا الامر يكون نتيجة للإصابة باضطراب في الغدد التناسلية، أو حدوث خلل في نسبة الهرمونات الجنسية، وهذه الأكياس تظهر عندما يتعرض المبيض للتضخم ونمو أكياس غير وظيفية علي المبيض، وتحتوي علي دماء، وهذا الأمر يتسبب في تأخر الحمل، ويجب علي النساء أن يعلمن أن تكيس المبيض يتم اكتشافه عبر السونار.

ما هي أعراض تكيس المبيض؟

هناك العديد من الأعراض التي تساعد المرأة علي اكتشاف إصابتها بتكيس المبيض، ومنها:

-زيادة نمو الشعر في الجسم بشكل كبير، ولكن يتضح ويظهر أكثر في الوجه و الصدر والبطن.

-بعض النساء المصابة بتكيس المبيض يعانون من صغر حجم الثدي.

-تساقط الشعر بشكل كبير.

-التعرض لخشونة في الصوت.

-ظهور حب الشباب.

-زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

-الميل للاكتئاب وتقلب المزاج.

-ارتفاع ضغط الدم.

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-ارتفاع نسبة الكولسترول.

-عدم انتظام الدورة الشهرية.

ما هي أسباب الإصابة بتكيس المبيض؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بتكيس المبيض، والتي يجب تجنبها، ومنها:

-زيادة نسبة هرمون الأنسولين في الدم.

-وجود الالتهابات في الجسم.

-العامل الوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بتكيس المبيض.

-التعرض للإصابة بخلل في توازن الهرمونات التناسلية أي ارتفاع هرمون الأندروجين.

-زيادة نسبة هرمون البرولاكتين.

ما هو علاج تكيس المبيض؟

في البداية العلاج الخاص بتكيس المبيض تجب التعرف علي الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر، وعلاجها حتي نتمكن من علاج تكيس المبيض، ويبدأ العلاج بالتالي:

-التخلص من الوزن الزائد وممارسة الرياضة تعد من أبرز أنواع العلاج.

-أخذ بعض الأدوية التي تساهم بشكل كبير تنظيم الدورة الشهرية، وبعد تنظيم الدورة يقوم الطبيب بوصف أدوية تحرص علي الإباضة وتساعد في ارتفاع فرص الحمل، أما في حالة فشل هذا العلاج فيكون الخيار الجيد هو التخلص من تكيس المبيض عن طريق إزالته في الجسم عن طريق العملية الجراحية.