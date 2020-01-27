شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الإسهال أثناء تناول المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لعلاج عدوى بكتيرية، قد تواجه أعراضا مزعجة بسبب المضاد الحيوي، ومنها الإسهال، تشنجات البطن والغازات، وفي أسوأ الحالات، ويمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل إلى الإصابة بالتهاب شديد في القولون، وفقا لموقع كلايفند كلينيك.

وقال مايكل رابوفسكي، طبيب الأسرة: "المشكلة هي أنه عندما تحاول قتل البكتيريا في الجيوب الأنفية أو الرئتين أو في أي مكان آخر ، فإن المضادات الحيوية تقتل أيضًا البكتيريا التي تعيش في الأمعاء والتي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي في حالة توازن".

هذه الآثار الجانبية هي واحدة من العديد من الأسباب التى تجعل الخبراء يحذرون من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

لكن عندما تحتاج حقًا إلى أخذهم لمحاربة العدوى ، يمكنك أيضًا اتخاذ خطوات لمنع أو تقليل الإسهال وغيره من مشاكل المعدة.

المشكلة هي أنه عندما تحاول قتل البكتيريا في الجيوب الأنفية أو الرئتين أو في أي مكان آخر ، فإن المضادات الحيوية تقتل أيضًا البكتيريا التي تعيش في الأمعاء والتي تحافظ على توازن صحة الجهاز الهضمي لديك.

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وقال الدكتور رابوفسكي: "إن الشيء الذي ثبت حقاً أنه يساعد أكثر في الوقاية من الإسهال هو تناول البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي عند تناول المضادات الحيوية.

وأشار إلى أن مراجعات الدراسات تشير إلى أن البروبيوتيك فعال في كل من الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية والإسهال المرتبط بالعدوى كما يبدو أنها تساعد في الآثار الجانبية مثل التشنج والغاز. البروبيوتيك من الطعا، فهناك أنواع كثيرة من اللبن تحتوي على البروبيوتيك مثل اللبن الرايبأو الزبادي.

ومع ذلك ، إذا كانت الألبان تسبب مشاكل في المعدة ، فاذهب بسهولة إلى أطعمة الألبان الأخرى مثل الجبنة أثناء تناول المضادات الحيوية.

هذا يعني أن الأطعمة التي تسبب لك مشاكل في المعدة قد تكون جيدة لشخص آخر، لذلك ثق في أمعائك. إذا كانت الأطعمة الغنية بالتوابل عادة ما تكون السبب وراء اضطراب المعدة ، فتجنبها عند تناول المضادات الحيوية.

-اتبع التعليمات، يتم امتصاص بعض المضادات الحيوية بشكل أفضل على معدة فارغة، لذلك لا تريد الحد من فعاليتها

اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف ، واستخدم مشروبات الإماهة الغنية بالمعادن إذا لزم الأمر.

تجنب المشروبات الكحولية والكافيين إذا كانت تزيد من الإسهال.