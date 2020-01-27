تعرف علي المشاكل الخطيرة التي قدد يسببها ألم الثدي

تعاني كثير من النساء، من القلق بسبب ألم الثدي، وهو من الآلام الشائعة، حيث تعاني حوالي 30٪ من النساء من آلام الثدي وفي معظم الحالات ، يكون السبب هو التقلبات الهرمونية أو حتى مقدار القهوة أو غيرها من الكافيين الذي تشربه، وفقا لما ذكرته هولي بيدرسون، أخصائية صحة الثدي لموقع كلايفند كلينيك الأمريكى.

هل ألم الثدي في مكان واحد أم لا؟

على سبيل المثال ، هل لديك ألم في كلا الثديين؟ هل هو أسوأ قبل فترة الحيض؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فقد تشعرين بألم دوري هذا شائع عند النساء قبل انقطاع الطمث، و عادة ما يتحسن الألم عندما تبدأ الدورة الشهرية.

يسمي أيضًا الألم المماثل "غير البؤري" لأنه لا يركز على ثدي واحد أو بقعة واحدة محددة، ومن المثير للاهتمام أن تناول الكثير من الكافيين يسبب أحيانًا هذا النوع من الألم أيضًا.

وقالت الدكتورة بيدرسون: "إذا كانت لديك مخاوف ، فاحصلي على اختبار بدنى لسرطان الثدي، سيساعدك طبيبك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى فحص إضافي."

ومع ذلك ، إذا كان ألمك موجودًا في أحد الثديين - وخاصةً في مكان معين على أحد الثديين - فلا تتأخر في فحصه.، هذا الألم "البؤري" من المرجح أن يكون علامة للسرطان أكثر من الألم في كلا الثديين.



إذا كان الألم مرتبطًا بتورم في الثدي أو تغيرات ملحوظة في جلدك أو حلمة الثدي ، فهذه أسباب تبعث على القلق أيضًا.



تنطبق هذه الحالات على عدد صغير من النساء ، لكنها تستحق المناقشة مع الطبيب ، خاصة إذا كان عمرك أكثر من 30 عامًا.



كيف تعالجين ألم الثدي

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قالت الدكتور بيدرسون إن ألم الثدي في معظم الوقت ليس شديدًا بدرجة كافية لتتطلب العلاج.



وإذا كانت الاختبارات التشخيصية مثل الموجات فوق الصوتية طبيعية ، فلا يجب القيام بأي شيء آخر، لكن يمكن التخلص من الكافيين ، لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن بعدها أم لا .

العلاج يقتصر فى الحالات البسيطة على مكمل عشبي يسمى زيت زهرة الربيع المسائية يوفر الراحة لبعض النساء أيضا.

للحالات الأكثر شدة، تتوفر الأدوية، حيث يمكن على سبيل المثال ، وضع جل موضعي مضاد للالتهابات لتخفيف الآلام.

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