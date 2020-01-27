تعرف علي أهم 15 مشكلة تصيب قلبك بالتعب

نظام القلب والأوعية الدموية ، أو الدورة الدموية ، وتزويد الجسم بالدم يتكون من القلب والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، الأمراض القلبية الوعائية هي الآن السبب الأكثر شيوعا للوفاة في جميع أنحاء العالم ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق لتقليل مخاطر تطوير هذه الأمراض. ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday هناك العديد من أنواع الأمراض القلبية الوعائية، بعض هذه الحالات قد تتطور في نفس الوقت أو تؤدي إلى أمراض أخرى.

الأمراض والحالات التي تؤثر على القلب تشمل:

الذبحة الصدرية :نوع من آلام الصدر التي تحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

عدم انتظام ضربات القلب :أو عدم انتظام ضربات القلب.

أمراض القلب الخلقية : حيث توجد مشكلة في وظائف القلب أو تركيبه منذ الولادة.

مرض الشريان التاجي :والذي يصيب الشرايين التي تغذي عضلة القلب.

نوبة قلبية : انسداد مفاجئ في تدفق الدم في القلب والإمداد بالأكسجين.

قصور القلب :حيث لا يمكن أن ينكمش القلب أو يستريح بشكل طبيعي.

اعتلال عضلة القلب الموسع : وهو نوع من قصور القلب ، حيث يصبح القلب أكبر ولا يستطيع ضخ الدم بكفاءة.

اعتلال عضلة القلب الضخامي : حيث تتسرب جدران عضلة القلب وتتطور مشاكل استرخاء العضلات وتدفق الدم وعدم الاستقرار الكهربائي

قلس التاجي : حيث يتسرب الدم من خلال الصمام التاجي للقلب أثناء الانقباضات

هبوط الصمام التاجي : حيث ينتشر جزء من الصمام التاجي في الأذين الأيسر للقلب أثناء انقباضه ، مما يؤدي إلى ارتخاء الصمام التاجي.

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تضيق رئوي :حيث يؤدي تضييق الشريان الرئوي إلى تقليل تدفق الدم من البطين الأيمن غرفة الضخ إلى الرئتين إلى الشريان الرئوي الأوعية الدموية التي تنقل الدم غير المؤكسج إلى الرئتين.

تضيق الأبهر: وتضييق صمام القلب الذي يمكن أن يسبب انسداد في تدفق الدم تاركا القلب.

الرجفان الأذيني : إيقاع غير منتظم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أمراض القلب الروماتيزمية :أحد مضاعفات التهاب الحلق الذي يسبب التهاب في القلب والذي يمكن أن يؤثر على وظيفة صمامات القلب.

أمراض القلب الإشعاعية : حيث يمكن للإشعاع على الصدر أن يؤدي إلى تلف في صمامات القلب والأوعية الدموية

تؤثر أمراض الأوعية الدموية على الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية في جميع أنحاء الجسم وحول القلب.

الأعراض

تشمل الأعراض النموذجية لمشكلة القلب والأوعية الدموية الكامنة:

ألم أو ضغط في الصدر ، مما قد يشير إلى الذبحة الصدرية، ألم أو إزعاج في الذراعين أو الكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر، ضيق في التنفس، الغثيان والتعب، الدوار، تعرق بارد، على الرغم من أن هذه هي الأكثر شيوعًا ، إلا أن الأمراض القلبية الوعائية يمكن أن تسبب الأعراض في أي مكان في الجسم

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