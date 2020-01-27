شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب السعال المزمن منها ارتجاع المرئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال طريقة الجسد في الاستجابة عندما يهيج شيء ما الحلق أو مجرى الهواء، ويمكن أن يكون السعال أمرًا لا إراديًا أو قصير الأجل أو طويل الأمد ، وهو أحد أعراض مشكلة جسدية أو علامة على حدوث اضطراب نفسي، وهو غير مؤلم نسبيًا ، لكنه يمكن أن يكون مزعجًا أو مشتتًا للآخرين ، وقد يسبب الشعور بالألم والإرهاق .

ووفقاً للموقع الطبى “HealthLine”، يمكن أن يشير السعال إلى القلق، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من السعال القهري دون سبب قد يعانون من عدم الراحة أو التوتر.

ويحدث السعال عندما يتم امتصاص الهواء إلى الرئتين ولكن يتم محاصرته عندما يغلق لسان المزمار ، وهو الباب الصغير الذي يغطي مدخل القصبة الهوائية، وبعد ذلك ، تنقبض عضلات البطن والصدر، مما يؤدي إلى إخراج الهواء من القصبة الهوائية ، مما يسبب السعال.

اسباب السعال

السعال يمكن أن يكون إما حاد أو مزمن، والسعال الحاد يبدأ فجأة وعادة ما يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، والأسباب الأكثر شيوعًا للسعال الحاد هي نزلات البرد أو التهاب الشعب الهوائية الحاد.

تشمل أسباب السعال الحاد:

نزلة برد

الانفلونزا

استنشاق مصدر إزعاج

توتر أو سحب عضلات البطن

السعال الديكي (نادر جدا)

ويستمر السعال المزمن لفترة أطول من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، ومن أهم أسبابه:

نقط الأنف

الربو

مرض ارتجاع المرئ

Advertisements

ومجموعة من الأدوية تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) تستخدم لعلاج ضغط الدم.

ويمكن أن يحدث السعال أيضًا بسبب جودة الهواء الجاف أو الرقيق.

وتشمل الأسباب الشائعة للسعال المزمن ما يلي:

الحساسية

الربو (الأكثر شيوعا عند الأطفال)

التهاب شعبي

التدخين

اضطرابات الحلق ، مثل الخناق ، عند الأطفال الصغار

تشمل الأسباب الأخرى للسعال المزمن والحاد:

التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

توسع القصبات.

التهاب القصيبات (خاصة عند الأطفال الصغار).

التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

مرض الانسداد الرئوي المزمن.