شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الأنيميا وأبرز أسبابها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنيميا أو فقر الدم من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير وهى عبارة عن ضعف عام فى الجسم ناتج عن نقص الحديد والفيتامينات وقد يكون نتيجة الإصابة بالالتهابات مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والتهاب المفاصل الروماتويدى ومرض الكلى وداء كرون، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أعراض مختلفة تدل على الاصابة بالأنيميا ومنها:

أعراض الأنيميا

1:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

2:ضعف عام فى الجسم .

3:شحوب الجلد واصفرار الوجه.

4:عدم انتظام ضربات القلب والشعور بألم مستمر فى منطقة الصدر.

5:ضيق شديد فى التنفس .

6:الشعور بالدوخة والارهاق.

7:برودة فى اليدين والقدمين.

8: الصداع المستمر.

وهناك أسباب مختلفة للإصابة بالأنيميا ومنها:

​أسباب الأنيميا

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1:نقص الحديد فى الجسم مما يؤثر على صحة الجسم ويسبب فقر الدم الشديد.

2:قد يكون فقر الدم ناتج عن نقص بعض الفيتامينات فى الجسم ومنها فيتامين ب الذى يساعد فى انتاج خلايا الدم الحمراء.

3:قد يكون سبب الأنيميا هو التهاب والاصابة ببعض الأمراض ومنها "مرض السرطان، فيروس نقص المناعة البشرية، التهاب المفاصل الروماتويدى".

4:قد تكون الأنيميا ناتجة عن أمراض النخاع العظمى.

5: فقر الدم الناتج عن العوامل الوراثية أى اصابة أحد افراد الاسرة بالانيميا.

كما يوجد بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة به وهى:

عوامل الخطر للإصابة بالأنيميا

1:اضطرابات الامعاء التى تؤثر على امتصاص العناصر المغذية مثل داء كرون.

2:الحيض، تتعرض السيدات لفقر شديد فى الدم اثناء فترة الدورة الشهرية نظرا لنزول كمية كبيرة من الدم تؤثر على صحتها وتفقدها العناصر الغذائية.

3:الحمل، فى حالة حدوث حمل مع عدم الانتظام بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات بشكل منتظم فيعمل ذلك على الاصابة بالأنيميا.

4:الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض "السكر، الكلى، السرطان".

5:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية والغازية يؤثر على صحة الجسم ويعرضك للأنيميا.

علاج الأنيميا

ولعلاج الأنيميا ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب وتناول المكملات الغذائية التى تساعد على علاج الأنيميا مع الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والحديد ، أما فى حالة اصابتك بالأنيميا نتيجة بعض الأمراض فلا بد من علاج المشكلة الرئيسية أولا.