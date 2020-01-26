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مرتضى كوكوالإثنين 2020/1/27 12:29 ص بتوقيت أبوظبي
الخارجية السودانية أكدت أنها تتابع انتشار فيروس
أكدت وزارة الخارجية السودانية ممثلة في سفارة السودان بجمهورية الصين الشعبية، عدم تعرض أي من أفراد الجالية السودانية للإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأضافت الخارجية السودانية، في بيان، الأحد، أنها تتابع انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار المرض وسط مواطنيها والبلدان المجاورة.
وتابعت: "تود الوزارة أن تفيد بأن سفارة السودان في بكين تتابع وبصورةٍ لصيقة أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في مقاطعات الصين المختلفة، وبحمد الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس وسط الجالية السودانية والطلاب حتى اللحظة".
وأشارت إلى أنه تمَّ إنشاء منصات للتواصل على وسائط التواصل الاجتماعي، وتمت الدعوة من خلالها لحصر جميع الطلاب المقيمين بالصين ومدينة أوهان على وجه الخصوص، والإفادة في الشأن.
واختتمت الوزارة بيانها قائلة: "وإذ تشيد وزارة الخارجية بالتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة الاتحادية وسلطات مطار الخرطوم للحيلولة دون انتشار المرض بالبلاد، فهي تؤكد متابعتها لتطورات هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية: لا إصابات بـ"كورونا" بين مواطنينا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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