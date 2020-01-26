الصين تطور لقاحات مضادة لـ"كورونا الجديد"

أعلن مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شيوي ون بو، رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز، قوله إن المركز قد عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته.

وأضاف أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفع إلى 56 وإن 1975 شخصاً أصيبوا بالعدوى.