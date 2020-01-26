- 1/2
- 2/2
وكالاتالأحد 2020/1/26 11:53 م بتوقيت أبوظبي
الصين تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد - أرشيفية
أعلن مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شيوي ون بو، رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز، قوله إن المركز قد عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته.
وأضاف أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفع إلى 56 وإن 1975 شخصاً أصيبوا بالعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطور لقاحات مضادة لـ"كورونا الجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.