شكرا لقرائتكم خبر عن أوزجود شلاتر مرض شائع عند المراهقين.. تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المراهقون الذين يقومون بأنشطة مكثفة طوال يومهم ويمارسون الرياضة قد يعانون من آلام فى الركبة والسبب وراء هذا الحالة قد يكون الإصابة بمرض يسمى أوزجود شلاتر، وهو حالة شائعة مؤقتة تسبب آلام في الركبة لدى الأطفال والمراهقين ، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة.

ووفقا لموقع drugs الطبى، خلال الأنشطة التي تتضمن الكثير من القفز والانحناء مثل العاب كرة السلة ، الكرة الطائرة، كرة القدم، التزلج، الجمباز، أو الباليه، تشد عضلات الفخذ ووتر الرضفة، ترتبط ألياف وتر الرضفة بعظم القصبة، مع الشد المتكرر ضد هذه الوصلات الليفية ، يمكن أن يصبح الالتهاب بالقرب من مرفق العظم، والنتيجة هي الألم والتورم في الركبة .

عادة ما تظهر أعراض مرض Osgood-Schlatter أثناء طفرة نمو المراهقات بالنسبة للفتيات ، تحدث طفرة النمو هذه عادةً ما بين سن 10 و 16 عامًا، عند الفتيان ، يحدث ذلك بعد فترة قصيرة ، تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا، يعاني ما يصل إلى 20٪ من الرياضيين المراهقين من مرض اوسجود شالتر المشكلة أكثر شيوعا في الأولاد، في معظم الحالات ، تتطور أعراض المرض تدريجيًا نتيجة للإجهاد المتكرر على وتر الرضفة، في كثير من الأحيان ، تحدث هذه الحالة نتيجة لصدمة واحدة في الركبة.

الأعراض

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ألم وتورم الأنسجة الرخوة في الجزء العلوي من عظم الساق ، أسفل الركبة مباشرة، احمرار والدفء تحت الركبة، نتوء عظمي في الجزء العلوي من عظم الساق.

يمكن أن يكون الألم الناجم عن هذا المرض ألمًا خفيفًا يستمر فقط أثناء ممارسة الرياضة ، أو يمكن أن يكون ألمًا ثابتًا يحد بشدة من المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية، يمكن أن يحدث الألم أثناء تسلق السلالم أو الركوع أو القرفصاء أو الركل، يظهر الألم عادة في ركبة واحدة فقط ، على الرغم من أن حوالي 20٪ إلى 30٪ من الحالات تتأثر كلا الركبتين.

يمكن أن يكون الألم الناجم عن مرض اوسجود شالتر مؤقتًا جدًا لبعض الأشخاص ، لكن معظم الأشخاص لديهم أعراض لعدة أشهر، من المعتاد أن تستمر هذه الحالة من ستة إلى 18 شهرًا.

قد تساعد في منع إصابة الأوتار عن طريق القيام بتمارين الاحماء قبل ممارسة الرياضة ، وخاصة التمارين التي تمتد إلى عضلات الفخذ والعضلات.