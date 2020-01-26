هونج كونج تمنع دخول سكان "هوبي" مع تفشي كورونا

المنع يشمل من كانوا في إقليم "هوبي" خلال آخر 14 يوما - أرشيفية

منعت سلطات هونج كونج، الأحد، دخول سكان إقليم هوبي الصيني الذي انتشر منه وباء فيروس كورونا الجديد، استجابة لضغوط متصاعدة لتطبيق إجراءات وقائية لاحتواء الوباء.

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ويشمل المنع من كانوا في الإقليم خلال الـ14 يوماً الماضية باستثناء مواطني هونج كونج.

وفي وقت سابق الأحد، أشعلت مجموعة من المحتجين النار في ردهة مبنى سكني حديث البناء في هونج كونج اعتزمت السلطات استخدامه كمنشأة للعزل الطبي للمصابين بالمرض.

ورأى شاهد عدداً من المحتجين الملثمين المتشحين بالسواد يهرعون إلى مجمع سكني في حي قريب من الحدود مع الصين ويفجرون زجاجة حارقة، وشوهدت سحابة من الدخان الأسود تخرج من المبنى وسط دوي صفارات الإنذار.