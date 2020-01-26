فريق "شفاء الأورمان" بمصر ينقذ مريض سرطان من بتر ذراعه

بعد رحلة علاج طويلة بين المراكز الطبية والمستشفيات، أجمع الأطباء على بتر ذراعه اليمنى، ولم تكن هناك أي بارقة أمل في الشفاء من ورم سرطاني في الكتف، حتى تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بالأقصر، جنوبي مصر، من علاج الحالة دون بتر الذراع.



كان عبدالمجيد أحمد محمد، مفتش سابق بهيئة الآثار، يعاني من ورم سرطاني في ذراعه اليمنى، ويتابع حاليا حالته كمريض سرطان بعد الشفاء.

ويقول عبدالمجيد، من محافظة قنا بصعيد مصر، إنه اكتشف منذ 5 سنوات إصابته بورم خبيث بالكتف الأيمن، ومنذ ذلك الوقت بدأ رحلة علاج أنفق خلالها أموالا طائلة بجانب الصبر والدعاء لله بالشفاء من مرضه، حتى قرر الأطباء أنه لا أمل ولا مفر من بتر الذراع.

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ويضيف: "قررت طرق آخر باب كما نصحني بعض الأصدقاء وتوجهت إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بالأقصر، وبدأت العلاج حتى أبلغوني بالشفاء التام دون الحاجة إلى البتر".

وأقام عبدالمجيد أحمد محمد وأسرته احتفالية مديح صوفي أمام منزله ببلدته بنجع هوارة التابع لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وسط أجواء مبهجة.

وناشد عبدالمجيد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج بالآلاف في المستشفيات ضرورة الصبر والصلاة والدعاء والثقة بأطباء مستشفيات الصعيد، واعتبر مستشفى الأورمان الصرح الطبي الأول في الصعيد لعلاج مرضى السرطان بالمجان تماما.

ويقدم مستشفى شفاء الأورمان الخدمات للآلاف من مرضى السرطان بالصعيد، وهو دوره الأول في خدمة المرضى وتوفير عناء السفر لعدة ساعات للوصول إلى العاصمة لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد المختلفة في القاهرة، وحصل المستشفى على شهادات الأيزو الـ3 في وقت قياسي وكذلك وصول أعماله ونماذج نجاحاته بعلاج المرضى للعالمية ونشرها في المجلات الدورية حول أوروبا والعالم أجمع.