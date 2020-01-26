هوت شوكليت

المقادير

- الشوكولاتة : 3 ملاعق صغيرة (بودرة)

- حليب : 2 ملعقة صغيرة (مجفف)

- سكر : حسب الرغبة

- ماء ساخن : كوب ونصف

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (صلصة)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مبشورة) الطريقة: 1. في كوب، ضعي الحليب المجفّف وبودرة الشوكولاتة والسكر بحسب الرغبة. 2. اسكبي الماء الساخن (ليس من الضروري أن تكون كمية الماء كوب ونصف، تكون الكمية بحسب المناسب) وحرّكي جيداً. 3. في كوب آخر، اسكبي صلصة الشوكولاتة على جدار الكوب. Advertisements 4. ضعي مزيج الشوكولاتة المحضّر وأضيفي فوقه الشوكولاتة المبشورة للتزين. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكيك بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكعك السوري بالحليب

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