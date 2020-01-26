تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير العنب الأحمر

المقادير

- العنب الأحمر : 2 كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- ثلج : 4 قطع الطريقة: ضعي العنب في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي.

أضيفي السكر والماء والثلج وعصير الليمون واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً.

صفي المزيج في إبريق وقدميه بارداً فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالتوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالتوت

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