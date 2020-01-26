تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التوت البري

المقادير

- عصير الأناناس : كوب

- الموز : 2 حبة

- لبن زبادي : كوب

- التوت البري : 2 كوب الطريقة: أدخلي أكواب التقديم إلى الثلاجة حتى تبرد.

قطّعي الموز وضعيه في الخلاط الكهربائي.

أضيفي التوت وعصير الأناناس.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

اسكبي السموثي في أكواب التقديم المبرّدة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كيك الشوكولاتة بالكريمة والتوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأناناس بالصودا

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