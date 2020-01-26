تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ملوخية بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الملوخية : 500 غراماً (خضراء طازجة ومفرومة خشن)

- الدجاج : دجاجة (مسلوق)

- مرق دجاج : كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

- الثوم : 4 فصوص (صحيح) الطريقة: سخني ملعقة من الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي المزيج لمدة 3 دقائق.

أضيفي الملوخية المفرومة وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي مرق الدجاج والملح واتركي المزيج حتى يغلي.

خففي النار واتركي الملوخية على النار دون تغطية القدر لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

سخني ملعقة الزيت في مقلاة وأضيفي الثوم الصحيح وقلبي لمدة دقيقتين حتى تظهر الرائحة.

أضيفي الكزبرة وازيلي المقلاة عن النار.

وزعي الثوم والكزبرة فوق الملوخية وازيليها عن النار.

قدميها ساخنة إلى جانب الأرز بالشعيرية والدجاج المسلوق. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل الملوخية المجمدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم

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