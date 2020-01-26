تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مضغوط دجاج على الطريقة السعودية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة أرباع)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة

- القرفة : عود

- ملح : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني السمن في قدر على نار متوسطة.

قلبي البصل والثوم لمدة دقيقتين.

أضيفي الدجاج للقدر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر الدجاج قليلاً.

أضيفي الطماطم الأرباع ومعجون الطماطم والجزر والفلفل الأسود والكاري والكمون والكركم وعود القرفة والهيل وحركي لمدة دقيقتين.

اغمري القدر بالماء واتركيه حتى يغلي.

غطي القدر واتركيه حتى ينضج الدجاج.

أضيفي الأرز المصفى للقدر فوق المرق والدجاج واتركيه على النار حتى ينضج الأرز ويتشرب المرق.

اسكبي في طبق كبير وزينيه بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

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