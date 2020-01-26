تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفالوده بالفواكة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الفراولة : ربع كوب (مثلجة)
- عنب : ربع كوب (مثلج)
- التوت : ربع كوب (مثلج)
- الموز : ربع كوب (مثلج)
- شعيرية : ربع كوب
- ريحان : ملعقة صغيرة ونصف (بذور)
- حليب : كوب ونصف
- شراب الورد : 6 ملاعق كبيرة
- سكر : ملعقة كبيرة ونصف
الطريقة:
سخني الحليب في قدر على حرارة متوسطة حتى الغليان. أزيلي القدر عن النار واتركي الحليب جانباً حتى يبرد.
أضيفي السكر إلى الحليب وحرّكي جيداً حتى يذوب السكر بالكامل. أدخلي المزيج إلى الثلاجة حتى يبرد.
انقعي بذور الريحان في كوب ونصف من الماء لـ15 دقيقة. صفّي بذور الريحان جيداً واتركيها جانباً.
اطهي الشعيرية بحسب التعليمات المدونة على العبوة واتركيها جانباً حتى تبرد.
اخلطي الفراولة، العنب، التوت والموز في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج ناعم.
في وعاء كبير، ضعي مزيج الحليب، مزيج الفواكة، الشعيرية وبذور الريحان. أضيفي شراب الورد واخلطي المكونات حتى تتجانس.
وزّعي مزيج الفالودة بكميات متساوية في قوالب المثلجات وأدخليها إلى الثلاجة لـ3 ساعات على الأقل قبل التقديم.
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