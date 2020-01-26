تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفالوده بالفواكة

المقادير

- الفراولة : ربع كوب (مثلجة)

- عنب : ربع كوب (مثلج)

- التوت : ربع كوب (مثلج)

- الموز : ربع كوب (مثلج)

- شعيرية : ربع كوب

- ريحان : ملعقة صغيرة ونصف (بذور)

- حليب : كوب ونصف

- شراب الورد : 6 ملاعق كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة ونصف

الطريقة:

‏

سخني الحليب في قدر على حرارة متوسطة حتى الغليان. أزيلي القدر عن النار واتركي الحليب جانباً حتى يبرد.‏

‏ أضيفي السكر إلى الحليب وحرّكي جيداً حتى يذوب السكر بالكامل. أدخلي المزيج إلى الثلاجة حتى يبرد.‏

‏انقعي بذور الريحان في كوب ونصف من الماء لـ15 دقيقة. صفّي بذور الريحان جيداً واتركيها جانباً.‏

‏‏ اطهي الشعيرية بحسب التعليمات المدونة على العبوة واتركيها جانباً حتى تبرد.‏

‏ اخلطي الفراولة، العنب، التوت والموز في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج ناعم.‏

‏ في وعاء كبير، ضعي مزيج الحليب، مزيج الفواكة، الشعيرية وبذور الريحان. أضيفي شراب الورد واخلطي المكونات حتى ‏تتجانس.‏

‏‏ وزّعي مزيج الفالودة بكميات متساوية في قوالب المثلجات وأدخليها إلى الثلاجة لـ3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول الفراولة

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكعك السوري بالحليب