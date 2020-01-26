شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالخرف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرف هو حالة تؤدي إلى فقدان الذاكرة وعدم القدرة على التحكم في التفكير، ومرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعا للخرف، والأسباب الشائعة الأخرى هي فقدان تدفق الدم أو تلف الأعصاب في المخ، لا يمكن علاج الخرف أو الوقاية منه، لكن العلاج قد يبطئ أو يقلل من الأعراض، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقا لموقع drugs.



عوامل تزيد من خطر الإصابة بالخرف-تاريخ عائلي من الخرف.

-أمراض مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

-إصابة في الرأس أو ورم في المخ أو سكتة دماغية

-السموم مثل الكحول أو دخان السجائر.

-قلة النشاط أو التمرين.

-الفيروسات والبكتيريا التي تسبب أمراضا مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

علامات وأعراض الخرفقد يتطور الخرف بسرعة بعد بضعة أشهر من إصابة في الرأس أو سكتة دماغية.

قد يتطور ببطء على مدى سنوات عديدة إذا كنت تعاني من مرض الزهايمر.

قد تنخفض الذاكرة والقدرات العقلية الأخرى بشكل مطرد، قد تبقى كما هي لبعض الوقت ثم تنخفض مرة أخرى.

قد يكون لديك أي مما يلي:

-فقدان الذاكرة على المدى القصير ، تليها فقدان الذاكرة على المدى الطويل.

-مشكلة في تذكر الذهاب إلى الحمام للتبول أو لحركة الأمعاء.

-الغضب، أو السلوك العنيف.

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-الاكتئاب أو القلق أو الهلوسة (ترى أو تسمع أشياء غير حقيقية).

علاج الخرفالهدف من العلاج هو مساعدتك في الحفاظ على صحتك الحالية لأطول فترة ممكنة، قد تحتاج إلى أي مما يلي:

-يمكن استخدام أدوية الخرف للمساعدة في إبطاء انخفاض الذاكرة.

-يمكن استخدام مضادات الذهان للمساعدة في تحسين سلوكك والتحكم في الغضب أو العنف.

-يمكن استخدام دواء للمساعدة في تقليل القلق والحفاظ على هدوئك.

-يمكن استخدام مضادات الاكتئاب للمساعدة في تحسين حالتك المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

كيف يمكنك تحسين أعراض الخرف وتقليل مضاعفاته؟

- حافظ على نشاط عقلك وجسمك، وقم بالأنشطة التي تحبها، مثل الفن أو البستنة أو الاستماع إلى الموسيقى.

- خذ جميع الأدوية الخاصة بك وفقا لتوجيهات الطبيب، سيساعد ذلك في التحكم في حالتك الطبية ، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري.

-اكتب الجداول اليومية والروتين، قم بتسجيل المواعيد الطبية أو أوقات تناول الأدوية أو أوقات الوجبات أو أي أشياء أخرى يجب تذكرها، إذا كنت تواجه مشكلة في التذكر. قد تحتاج إلى مطالبة شخص ما بكتابة الأشياء لك.

-ضع الساعات والتقاويم حيث يمكنك رؤيتها، هذا سيساعدك على تذكر المواعيد والمهام.

-لا تدخن، يمكن أن يسبب النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر أضرارًا في الرئة.

-أكل الأطعمة الصحية، ومن الأمثلة على ذلك الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهن والأسماك.