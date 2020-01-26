7 أعراض طارئة تستدعي عرض طفلك على الطبيب فورا

هناك بعض الأعراض التي تظهر على الطفل وتسبب حالة إزعاج شديد لأي أم، من بينها الاضطرابات الطفيفة مثل البكاء أو الألم، أو الأعراض الشديدة كالقيء والإسهال ارتفاع درجة الحرارة واضطرابات النوم.

من جانبه، نصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، بضرورة عرض الطفل على الطبيب أو التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور بعض الأعراض الشديدة، والتي تنذر بوجود مشكلة صحية حتى لا نعرِّض الطفل لمضاعفات خطيرة.

وأشار سليمان، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى وجود بعض الأعراض التي تنذر بسوء حالة الطفل الصحية، وتستدعي زيارة الطبيب فورا وهي:

- إذا حدث التسنين خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، نظرا لضعف مناعتهم، فهم أكثر عرضة للإصابة بالميكروبات.

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- إذا كان يعاني من حرارة مرتفعة واستمرت الحرارة لأكثر من يومين يجب الذهاب للطبيب فورا.

- إذا كان يعاني من حرارة مرتفعة جدا ولا يستجيب الطفل نهائيا لخافض الحرارة أو الكمادات.

- إذا كان نشاط الطفل غير طبيعي ويعاني من الهبوط.

- إذا كان يعاني الطفل من إسهال وقيء مستمر.

- ظهور مشكلة في حالة الوعي على الطفل، وبدت عليه أعراض فقدان الوعي.

- إذا تعرض الطفل لكحة شديدة ونهجان وضربات قلب سريعة.