6 خطوات لفحص الثدي ذاتيا.. احذري تغير لون الجلد

وجهت الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، جنوبي مصر، حزمة من النصائح والتعليمات الهامة لكيفية فحص السيدات لأنفسهن دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، بهدف الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، الذي يعتبر من أكثر أنوع السرطان انتشاراً بين السيدات ويفتك بنصف مليون سيدة سنويا.



يؤكد الدكتور محمد صابر، مدير الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، أن سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين السيدات في مصر، قائلاً: "لحسن الحظ أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي عامل حاسم في تحقيق أفضل النتائج في علاج المرض، وبناء عليه لابد من معرفة الأعراض التي يمكن من خلالها الكشف المبكر".

وتحت عنوان: "كيف أفحص الثدي دون الذهاب للطبيب؟" قدم مدير الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى نصائحه الخاصة بالفحص الذاتي للثدي والتي شملت ما يلي:

- استعملي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

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- أمام المرآة قفي مستقيمة واجعلي اليدين حول الخصر، ثم قومي برفع ذراعيك أو ضعيهما خلف رأسك، وتأكدي من عدم وجود أي تغيرات في لون أو شكل الثديين أو الحلمتين.

- تأكدي من عدم وجود أي تورم أو تجويف مع ملاحظة أن الفرق البسيط للحجم بين الثديين أمر طبيعي "لا داعي للقلق".

- يجب أن يشتمل الفحص على الجزء الواقع بين الصدر والإبط.

- خلال الاستلقاء: استلقي على ظهرك وضعي وسادة تحت الكتفين وأطوي الكوع الأيسر خلف الرأس لفحص الثدي الأيسر بواسطة اليد اليمنى والعكس لفحص الثدي الأيمن.

- لفحص الحلمة اضغطي برفق على حلمة كل ثدي وتأكدي من عدم وجود أي إفرازات.