مطار القاهرة ينفي اكتشاف حالة إصابة بـ"كورونا"

نفى مصدر بالحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، الأحد، ما تردد عن اكتشاف إصابة أحد الركاب القادمين من الصين بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وإن الطائرة وصلت من الصين حوالي الـ6 صباحاً، وتم خروج الركاب جميعاً، والتأكد من سلامتهم صحياً، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وأكد أن سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتتبع كافة الإجراءات الصحية في هذه الحالات، لحماية مصر من أي فيروسات يمكن أن تنتقل مع الركاب القادمين إلى مصر.

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وشدد على ضرورة التيقن من الأخبار التى يتم تداولها في هذا الخصوص من مصادرها، لعدم المساهمة في ترويج شائعات تضر بمصلحة مصر.

على جانب آخر، أصدر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في مصر، تعليماته لإدارات السلامة والصحة المهنية بمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد بجميع صالات المطارات المصرية.

وقرر "محروس" عقد ندوات توعوية للعاملين بالمطارات المصرية للوقاية من الفيروس، فيما طالبت الشركة القابضة جميع العاملين في المطارات المصرية بضرورة اتباع تعليمات وقائية للتعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا، وذلك من خلال غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المسافرين، وتغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو السعال، وغسيل اليدين مباشرة بعد ذلك.

ومن بين التعليمات أيضاً اتباع السلوكيات الصحية السليمة من طعام مناسب وتمارين منتظمة وراحة كافية، وتهوية المكان بشكل مناسب، سواء في المنزل أو المكتب، وفتح النوافذ من وقت لآخر، واستعمال المناشف التي تستعمل لمرة واحدة.

هذا بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المطارات المصرية، والتعاون معهم في كل ما يخص الوقاية من الفيروس، ومتابعة بيانات وزارة الصحة بخصوص التطورات الخاصة بالمرض.