ليبيا: لا إصابات بـ"كورونا".. وحالة تأهب قصوى بالموانئ والمطارات

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال المركز في بيان إن إداراته اتخذت التدابير اللازمة، ورفعت درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها، من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، والشبكة الوطنية للرصد، والتي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في كل البلديات.

وأشار إلى تواصله مباشرة مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية في جمهورية الصين للاطلاع على الوضع الراهن، والاطمئنان على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك، وكذلك الجالية الليبية المقيمة بالصين، وتم مناقشة ما يجب اتخاذه من إجراءات وقائية لضمان سلامتهم.

من جانبه، أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، رفع حالة التأهب القصوى في المطارات والموانئ والمنافذ البرية.

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وقال "عقوب" إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية، وعززت المراقبة الصحية في المطارات والموانئ والمنافذ البرية تحسباً لأي اشتباه في إصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار اللوائح والأنظمة الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحجر الصحي، وتوحيد الجهود مع رجال الأمن والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي.

وأوضح أن ليبيا تمتلك جميع الوسائل الضرورية لمكافحة أي وباء، كما أنها تتخذ جميع الإجراءات لحماية المواطنين.

وشدد "عقوب" على ضرورة اتخاذ إجراءات الحجر للأفراد القادمين من المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية، مشيراً إلى أهمية حصولهم على شهادة التطعيم الدولية.

وأوضح أن التوجيهات تأتي في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية.