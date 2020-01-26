وزير الصحة اللبناني يؤكد خلو بلاده من "كورونا الجديد"

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إنه لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد "حسن" في مؤتمر صحفي عُقد، الأحد، بمطار رفيق الحريري الدولي أن الدولة اللبنانية لم تتلق ما يفيد بإصابة أي لبناني داخل الصين بالفيروس.

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وتفقد الإجراءات المتبعة داخل المطار للكشف عن أي حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والتعامل معها طبيا، مشدداً على أن الوضع في بلاده تحت السيطرة.

وأكد الوزير اللبناني أنه لا يوجد ما يستدعي أي هلع أو اصطناع أزمات إضافية لا أساس لها من الصحة، لشغل المواطنين اللبنانيين، مشيراً إلى وجود 4 أجهزة مسح طبية إلكترونية جاهزة للتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.



ولفت إلى وجود 3 مراحل وقائية لوجيستية متبعة قبل وصول أي مصاب بالفيروس إلى الأراضي اللبنانية، تتمثل في إجراءات الحظر والإقفال التي اتبعتها الصين ودول الشرق الأقصى في مناطق تفشي الفيروس.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود خطوط نقل جوية مباشرة إلى لبنان وإنما عبر الترانزيت، حيث توجد تدابير مبكرة للكشف والتعامل مع أي حالة مشتبه في إصابتها، إلى جانب استمارات البيانات التي استُحدثت للوافدين من دول الشرق الأقصى إلى لبنان والتي تسلم إلى الحجر الصحي في المطار، حيث ستكون الفرق الطبية في استقبال هؤلاء الركاب.