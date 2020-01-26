أشياء عليك تجنبها للحفاظ على عينيك وقوة بصرك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا حاجة لنذكر أنفسنا بضرورة الحفاظ على العين وحماية قوتها في الإبصار؛ فهذه بديهيات، الجديد فيها هو طرق الوقاية المثلى وتشخيص مصادر الخطر والضرر كما تكشفها البحوث العلمية الاخيرة.

هنا قائمة بالتي قال عنها موقع "بابا ميل" إنها مخاطر حقيقية على العيون يتوجب التحسب لها والتعامل معها:

التكييف والتدفئة المركزية

كونهما يعملان على تجفيف الهواء في الغرفة وبالتالي جفاف العيون، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للعدوى، احتفظي بمرطب هواء يعمل في غرفتك طوال الوقت لإضفاء جو من الرطوبة على الغرفة.

عدم ارتداء النظارات الشمسية:

عليك ارتداء النظارات الشمسية لحماية سطح عينيك من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويقترح الأطباء ارتداء النظارات الشمسية على مدار السنة، والانتباه إلى أن تكون من نوعية جيدة.

مكياج العيون:

لا تنامي قبل تنظيف العينين من المكياج باستخدام المنتجات المخصصة لمكياج العيون، كما أن عليك الحذر من وصول مزيل مكياج الوجه داخل عينيك؛ لأنه يمكن أن يهيج العين ويؤدي إلى إتلاف أنسجتها.

الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة:

عليك اتباع إرشادات صحية صارمة لتكون العدسات آمنة؛ إذ عليك عدم السباحة أو النوم بها؛ لأن هذا قد يتسبب في تلف سطح العين والالتهابات الشديدة؛ كما يجب عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة والاهتمام بنظافتها جيدا.

الحرمان من النوم:

تحتاج عيناك لخمس ساعات من النوم المتواصل يوميا؛ حتى لا تصاب العين بالإجهاد والجفاف والحكة.

السفر بالطائرة:

الهواء على متن الطائرة جاف ومليء بالجراثيم لذلك يفضل أن ترتدي قناعا للعيون وأنت على متن الطائرة خاصة في الرحلات الطويلة.

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استخدام الأجهزة لفترة طويلة:

جميع الشاشات سيئة لصحة عينيك، سواء الكمبيوتر أو الموبايل أو التلفزيون؛ فالتركيز عليها لفترات طويلة مرهق جدا للعينين ويؤدي لعدم وضوح الرؤية وجفاف العينين.

التدخين:

التدخين يساهم في مشاكل العين الأكثر خطورة، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية.

وقاية العينين:

إصابات العين ليست سهلة، لذلك عليك الحفاظ على سلامة عينيك مثل عدم المشي في الظلام، وحمل الأشياء الحادة قريبا من العين وارتداء قناع مناسب عند العمل في الحديقة.

فرك العينين:

فرك العين قد يكون سيئا للغاية؛ لأنه يساهم في تطوير ما يسمى القرنية المخروطية، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى ضبابية أو ضعف الرؤية، والاستجماتيزم، وهي شائعة بشكل خاص عند الأطفال.

بعض الأدوية:

للعديد من الأدوية آثار جانبية ضارة بالعين؛ فبعضها يمكن أن يسبب جفاف العين، أو يؤدي إلى حساسية للضوء، كما أن بعضها يمكن أن يزيد من خطر الجلوكوما، فإذا واجهت مشاكل في العين بعد بدء دواء جديد راجعي طبيبك.

الإفراط في استخدام قطرات العين:

لا تستخدمي القطرات المضادة للاحمرار أو الحساسية لفترة طويلة، إذا استمر الاحمرار بعد أسبوعين فهذا يعني أن عليك مراجعة طبيب العيون.

سوء التغذية:

يمكن أن يسبب سوء التغذية، وخصوصا نقص فيتامين B12، مشاكل في الرؤية، وهي شائعة بين النباتيين، وقد يتسبب النقص الشديد بالعمى في بعض الحالات.