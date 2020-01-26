تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول الفراولة

المقادير

- لتحضير الحشوة :

كريمة الخفق : نصف كوب

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

الفراولة : 150 غراماً (مقطعة مكعبات)

- للتزيين :

الفراولة : 6 حبات (مقطعة نصفين)

سكر البودرة : حسب الرغبة

- دقيق : 5 ملاعق كبيرة

- البيض : 2 حبة

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

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الطريقة:

‏ حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني القليل من الزبدة داخل صينية خبز وافردي ورقة زبدة.‏

‏‏ اخلطي الدقيق، البايكنغ باودر والملح في وعاء واتركي هذا الأخير جانباً.‏

‏‏ ضعي البيض والفانيليا والسكر في وعاء واخفقي المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج ‏متجانس.‏

‏‏ أضيفي الزيت واخفقي حتى تتداخل المكونات ثم أضيفي مزيج الدقيق تدريجياً أثناء الخفق حتى تحصلي على عجينة لينة.‏

‏ افردي العجينة داخل صينية الفرن واخبزيها 15 دقيقة حتى تنضج.‏

‏ أخرجي الصينية من الفرن ثم رشّي السكر البودرة فوق الكيك وهو لايزال ساخناً ثمّ اقلبيه فوق فوطة مطبخ نظيفة.‏

‏ أزيلي ورقة الزبدة ورشّي السكر البودرة فوق الجهة الثانية من الكيك، اتركي الكيك يبرد على حرارة الغرفة.‏

‏ أبقي الكيك على الفوطة ثم استعملي أطرافها لتشكليها على شكل رول.

لتحضير الحشوة‎: في وعاء، اخفقي كريمة الخفق حتى تكثف.‏

‏ابسطي الكيك على سطح العمل وادهني كريمة الخفق على الوجه، أضيفي مكعبات الفراولة وأعيدي تشكيل الكيك على شكل ‏رول.‏

‏‏ أدخلي السويس رول إلى الثلاجة لساعة حتى يجمد.‏

‏‏ زيّني وجه السويس رول بالسكر البودرة والفراولة، قطّعيه وقدّميه.

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