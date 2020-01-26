تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بالجوز والقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 200 غم (طرية)

- البيض : 2 حبة

- الجوز : كوب (مفروم ناعم)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : كوبان وربع

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

اخلطي الطحين مع القرفة والملح والبيكنج صودا.

اخفقي الزبدة مع السكر البني والأبيض حتى يصبح المزيج كريمياً.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي.

أضيفي مزيج الطحين والجوز واعجني حتى تتكون عجينة لينة.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من خليط الكوكيز وضعيها في الصينية بشكل متباعد.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 – 15 دقيقة حتى ينضج.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة البيضاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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