تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام اللحم بالخضار للرجيم

المقادير

- فيليه لحم : 500 غراماً (مقطع شرائح طولية)

- عصير الطماطم : نصف كوب

- البطاطس : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات)

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة:

سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يتحمر.

أضيفي القليل من الملح والفلفل والبصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى البصل.

أضيفي البطاطس والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والجزر وباقي كمية الملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الطماطم واتركي المزيج حتى يغلي.

غطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الخضار واللحم.

أضيفي البازيلا واتركي المزيج لمدة 10 دقائق إضافية.

قدميها ساخنة إلى جانب البرغل المفلفل أو الأرز.

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