تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباغيتي مع كرات اللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الصوص : البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

زيت الزيتون : ربع كوب

طماطم : 2 حبة (مقشرة كاملة)

سكر : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

ورق غار : 1 ورقة

معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

ريحان ناشف : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة - لحم مفروم : 500 غراماً

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- بقدونس مجفف : ملعقة كبيرة

- جبن البارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- السباغيتي : عبوة (مسلوقة ومصفاة) الطريقة: Advertisements اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط والبقدونس المجفف وجبن البارميزان وربع ملعقة من الفلفل الأسود وبودرة الثوم والبيضة واخلطي جيداً ثم شكلي من الخليط كرات بحجم حبة الجوز وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة واتركيها في الثلاجة.

ضعي البصل والثوم في مقلاوة واسعة على نار متوسطة وأضيفي الزيت وقلبي حتى يصبح البصل شفافاً.

أضيفي الطماطم الكاملة والملح والسكر وورقة الغار وغطي المقلاة وخففي النار واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تتسبك وتتكاثف.

أضيفي معجون الطماطم والريحان والفلفل الأسود وكرات اللحم واتركي المزيج على النار لمدة 30 دقيقة.

ضعي السباغيتي في طبق ووزعي كرات اللحم مع الصوص وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب

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