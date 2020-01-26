تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فخد خروف مشوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فخذ خروف : 2 كيلو (منظف)

- سمن : ربع كوب

- لبن زبادي : ربع كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ربع كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : ربع كوب الطريقة: اخلطي اللبن الزبادي والثوم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الاسود والخل والقرفة والبصلة وزيت الزيتون والسمن في محضرة الطعام حتى تمتزج المكونات.

وزعي الخليط فوق فخد الخروف جيدا حتى يتغطى بالتتبيلة ثم غطيه واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الفخد في صينية الفرن وزوعي البصل الشرائح بعد ان تبطنيها بعدة طبقات من ورق الالمنيوم وغطي الصينية بعدة طبقات من ورق الالمنيوم.

ادخلي الصينية الفرن على حرارة 220 درجة لمدة ½ ساعة ثم خففي النار ل 200 و اتركيها لمدة ساعتين على الاقل في الفرن.

ازيلي ورق القصدير عن وجه الفخد و اعيديها للفرن حتى تتحمر.

قدميها ساخنة إلى جانب الارز المبهر و الخضار حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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