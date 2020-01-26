تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة باللحمة

المقادير

- لتحضير اللحم :

لحم الموزات : كيلو (أو لحم غنم أو بقر)

الماء : 3 اكواب

القرفة : 4 أعواد

حبهان : نصف ملعقة صغيرة

ليمون : 1 حبة

البصل : 1 حبة (مقطع 4 أقسام)

ورق غار : 2 ورقة

- لقلي اللحم :

الزبدة : ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

- لتحضير الخبز :

الخبز : 2 رغيف (محمص / مقطع مكعبات)

الثوم : فصّان (مهروس)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- لتحضير الأرز :

الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول)

الماء : كوب وربع

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

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- لتحضير صلصة الطماطم :

الزبدة : ملعقة كبيرة

طماطم : كوب (مهروسة)

معجون الطماطم : ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الطريقة:

لتحضير اللحم: ضعي اللحم في قدر يحتوي على الماء مع القرفة، الحبهان، الليمون الحامض، البصل وورق الغار على النار. عندما يغلي الماء وتتكون رغوة على الوجه، إنزعي الرغوة بواسطة ملعقة. إحتفظي بماء السلق جانباً.

لقلي اللحم: إقلي الثوم في الزبدة ثمّ أضيفي قطع اللحم. عندما يصبح اللحم مقرمشاً، ضعيه جانباً.

لتحضير الخبز: ذوّبي الزبدة وقلّي فيها قطع الخبز مع الثوم ثمّ نكّهي بالكمون. أضيفي ملعقتي سكب من مرق اللحم وانقعي فيها الخبز. ضعي الخبز في طبق التقديم.

لتحضير الأرز: ضعي الماء مع الأرز، الزيت والملح في قدر. غطّي القدر بفوطة واتركيه على نار خفيفة إلى متوسطة حتى ينضج الأرز. ضعي الأرز فوق الخبز المحمص وأضيفي كوباً من ماء سلق اللحم فوقه.

لتحضير صلصة الطماطم: ذوّبي الزبدة والزيت في قدر وقلّي فيها الثوم. أضيفي إليها الخلّ الأبيض والطماطم المهروسة ومعجون الطماطم. نكّهي بالملح، الفلفل الأسود والكمون ثمّ اسكبي ملعقتي سكب من مرق اللحم فوق المكونات واتركي القدر على نار خفيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق.

حرّكي حتى تتجانس المكونات ويكثف المزيج.

ضعي الأرز فوق الخبز في طبق التقديم.

اسكبي القليل من ماء السلق ثمّ صلصة الطماطم يليها مزيج اللحم وفي النهاية القليل من مرق اللحم المتبقي.

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