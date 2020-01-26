تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب باللحمة المفرومة

المقادير

- البيض : 3 حبات

- حليب : كوب

- ماء دافئ : ثلث كوب

- طحين : كوب

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

اخلطي البيض مع الحليب والماء الدافئ والطحين والزبدة والملح في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً.

غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني القليل من الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية ثم صبي مقدار ربع كوب من خليط الكريب واتركيه لمدة دقيقة حتى يتحمر ثم اقلبيه على الجهة الأخرى وحمريه وضعيه في طبق حتى انتهاء كمية عجينة الكريب.

لتحضير حشوة اللحم: ضعي اللحم في مقلاة غير لاصقة وقلبيه مع الملح حتى ينشف ماؤه ويصبح بني اللون.

أضيفي البصل والفلفل الأسود وقلبي المزيج لمدة 7 دقائق حتى ينضج البصل.

وزعي كمية من الحشو على قطع الكريب ولفيها على شكل رول وضعيها في طبق الفرن مدهون بالقليل من الزيت.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 200 لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر.

قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة أو اللبن الزبادي حسب الرغبة.

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