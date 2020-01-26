تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيليه اللحم التركي

المقادير

- اللحم : 150 غراماً (شرائح اللحم تندرلوين "لحم الخاصرة")

- الثوم : 20 غراماً

- الزعتر : قليل

- خبز التورتيلا : 60 غراماً

- الفاصوليا الخضراء : 2 غرام

- طماطم : حسب الرغبة

- صلصة الفلفل الحار : حسب الرغبة

- الفليفلة : 1 حبة (مكسيكية)

- دهن : 5 غرام (دهون بقرية للنكهة) الطريقة: 1. تبلي اللحم مع الملح وزيت الزيتون. 2. غلفي اللحم ثم اشويه حتى يتم شويه من الداخل. 3. ضعيه على لوح الستيك للتقطيع. Advertisements 4. قدميه حار والصوص يغلي للحصول على أفضل طعم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفاصوليا الخضراء بالفطر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

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