تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالكريمة والمشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتحضير الكفتة : لحم مفروم : 250 غراماً

بقدونس : نصف باقة

الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

البصل : 2 حبة (مفروم)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

الزيت : حسب الحاجة (لقلي الكفتة) - لتحضير الصوص : الفطر : 250 غراماً (مقطّع شرائح)

دقيق : ملعقة كبيرة

حليب : كوب (سائل / أو كريمة طبخ) الطريقة: 1- لتحضير الكفتة: ضعي في وعاء اللحم والبقدونس والبصل والثوم ثمّ نكّهي بالملح الفلفل والبهارات وادعكي جيداً حتى تتجانس المكوّنات. 2- حمّي القليل من الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة. 3- شكّلي الكفتة على شكل كرات متساوية الحجم واقليها بالزيت حتى تنضج. Advertisements 4- أضيفي الفطر وقلّبي جيداً حتى تنشف المياه. 5- ضعي الدقيق فوق الكفتة وقلّبي قليلاً. 6- اسكبي الحليب فوق القدر واتركيه يغلي على حرارة متوسّطة. 7- ارفعي القدر عن النار وقدّميه مباشرةً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

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