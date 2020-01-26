شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض الأجنة للتدخين يرفع خطر إصابتها بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قام الباحثون بتحليل أسلوب حياة العائلات التايوانية والجينات الوراثية لتحديد كيفية ارتباط تدخين الآباء أثناء الحمل بمخاطر الربو لدى أطفالهم.

واوضح الباحثون أن تحليل الحمض النووي يمكنه التنبؤ المبكر وعكس مرض الربو في مرحلة الطفولة المرتبطة بتدخين التبغ.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور "شيه تشيانغ وو" من مستشفى بو زين في تايوان: "لقد وجدنا أن التعرض قبل الولادة للتدخين من الأب يرتبط بزيادة الجينات المناعية التى تشبها بعضها البعض، وهو ما يغير كيفية قراءة الكود الوراثي".

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ووجد الباحثون أن الطفل يحتفظ بالجينات المناعية المتماثلة المرتبطة بالتدخين من الولادة وحتى عمر 6 سنوات ، ويرتبط بتطور الربو في مرحلة الطفولة.

من المعروف بالفعل أن التعرض لدخان التبغ أثناء النمو يؤذي الأطفال بطرق متنوعة ، وقد تم بشكل متكرر التورط في تغييرات جينية على الحمض النووي.

ومع ذلك ، فإن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أنه تمامًا مثل التدخين الأم أو تلوث الهواء.

ويمكن للتدخين الأبوي أثناء الحمل تعديل جينات الجهاز المناعي المهمة - وهذه التعديلات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالربو في الأطفال.

وأضاف الباحثون أن العديد من الدراسات حذرت من التدخين خاصة للأباء الذين يخططون للحمل، حيث أنها تسبب تشوهات للحيوانات المنوية وتعرض الأجنة للخطر.