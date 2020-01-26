شكرا لقرائتكم خبر عن الجوانتى قبل الكمامة لمنع الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا وتزايد المخاوف العالمية منه، خاصة أنه انتقل فى العديد من البلدان، ولأنه ينتقل من إنسان لآخر مثلما تنتقل فيروسات الأنفلونزا عن طريق اللمس أو التنفس أو الرذاذ يمكن ارتداء "الجوانتى" أو القفازات بجانب استخدام "الكمامة" على الأنف والفم للوقاية من هذا الفيروس القاتل، بحسب ما ذكر موقع "The sun"، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية ارتداء القفازات أو الجوانتى للوقاية من كورونا وطرق أخرى للوقاية.

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي بتجنب السفر غير الضروري إلى مدينة ووهان، الصينية، حيث نشأ الفيروس، وقال مسئولون إن الحالات المؤكدة ارتفعت إلى أكثر من 1200 في الصين وحدها.



فيروس كورونا

- مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ووهان، سارعت السلطات إلى إغلاق وسائل النقل العام في محاولة لاحتواء انتشار المرض وتم إغلاق وسائل النقل العام في 18 مدينة.

- قد يكون لمس الأسطح التي لمسها الكثير من الأشخاص الآخرين مشكلة، لذا فإن ارتداء القفازات خطوة ذكية للوقاية، حيث يمكن أن يساعد ارتداء القفازات، خاصةً في الأماكن العامة، على حمايتك من الإصابة بفيروس كورونا.

- أصبح ارتداء الأقنعة "الكمامات" ظاهرة في الصين منذ اندلاع الفيروس التاجي، لكن هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن ارتداء واحدة سيمنع انتقال الفيروس تمامًا.

- ارتداء القناع سيكون مفيدًا، ولكنه لن يمنع كل قطرة صغيرة من دخول النظام الخاص بك، ومع ذلك فإن الأقنعة السميكة ستكون أكثر فعالية.

- يمكن أن يساعد ارتداء الأقنعة في حمايتك من الفيروس.

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- إن البقاء بعيدًا عن شخص مريض هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالفيروس، ببساطة البقاء في المنزل وبعيدًا عن أي تهديدات محتملة سيحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

- مثل الإنفلونزا، ينتقل الفيروس التاجي عبر قطرات صغيرة من الرذاذ، لذا فإن الاقتراب من شخص قد يكون مصابًا بالفعل بالفيروس سيكون محفوفًا بالمخاطر.

- من أفضل الطرق لتجنب إصابتك بالفيروس هي غسل يديك بشكل متكرر، حيث إن اليدين الوسيلة الرئيسية لنقل الجراثيم.

- إذا كنت خارج الأماكن العامة حيث تلمس الأسطح المشتركة، فيجب أن تغسل يديك قدر المستطاع.

- يعد استخدام مطهر اليدين المعتمد على الكحول بديلاً جيدًا إذا لم يكن غسل يديك خيارًا.



فيروس كورونا

- سواء كان ذلك مكتبك فى العمل أو المنزل، حيث إن التقليل من الجراثيم أثناء نقلها جواً سيكون وسيلة لحماية نفسك من العدوى.

- إذا كنت تعاني من ضعف الجهاز المناعي أو كنت معرضاً بشكل خاص للأمراض، فقد يكون تنظيف الأسطح فكرة جيدة.