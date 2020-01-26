تعرف على خريطة انتشار كورونا فى الدول التى ظهرت بها إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة مرضية اجتاحت عددا من الدول بالعالم كان أساسها دولة الصين، وهى فيروس كورونا، الذى يثير حالة رعب وفزع كبيرة بكل الدول خشية انتشار المرض بين عدد كبير من الأشخاص، خاصة بعد وفاة أكثر من 56 شخصا بدولة الصين حتى الآن، وإصابة الآلاف بعدد من الدول، حيث رفعت كل الجهات المعنية والصحية درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات لترقب وصول أى مسافرين قادمين من المناطق المصابة بفيروس كورونا الجديد، وأعلنت عدد كبير من الدول بمختلف العالم تأكيد عدد من الإصابات بالفيروس بها.

خريطة انتشار فيروس كورونا ويقدم الخليج 365 تقريرا حول الدول التى ظهر بها إصابات بفيروس كورونا، ومنها: 1- بداية ظهور المرض كانت بمدينة ووهان الصينية وأصابت حتى الآن آلاف الحالات، ووفاة أكثر من 56 مريضا ووصلت عدد حالات الإصابة حتى الآن إلى 1979 مصابا. 2- ظهور حالتان بالولايات المتحده الأمريكية بشيكاغو وواشنطن، وجار فحص عشرات الحالات الأخرى. 3- ظهور 3 حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا بفرنسا. 4- أعلنت السلطات الصحية بدولة نيبال ظهور حاله مصابة بكورونا. 5- رسميا أعلنت كندا إصابة رجل خمسينى بالفيروس الجديد. 6- هونج كونج ثانى مدينة صينية يظهر بها 5 إصابات. Advertisements 7- أعلنت دولة سنغافورة ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا. 8- اليابان سجت 4 حالات إصابة بفيروس كورونا. 9- تايوان ظهرت بها 3 حالات من الإصابة. 10- رعب فى تايلاند بعد التأكد من وجود 7 إصابات بالمرض. 11- كوريا الجنوبية تحاول طمأنة المواطنين بعد ظهور 3 حالات من الإصابة. 12- موسكو سجلت إصابة 7 حالات بفيروس كورونا. 13- النمسا لم تنجُ من الإصابات وأعلنت ظهور أول حالة مرضية بكورونا. 14- تأكدت 4 إصابات بفيروس كورونا بأستراليا. 15- ماليزيا أعلنت عن 3 إصابات بكورونا. 16- ظهور حالتين بمكاو الصينية. 17- ظهور حالة فى كوت ديفوار.

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