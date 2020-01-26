شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: 9 خطوات لمنع الإصابة بفيروس كورونا القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا هو نوع من الفيروسات التى يمكن أن تسبب المرض في الحيوانات والناس، وقد انتشر الفيروس الجديد الذى يدعى "التاجي" فى مدينة ووهان ، تم تسميته حاليًا باسم 2019-nCoV ، وليس له اسم أكثر تفصيلًا لأنه لا يُعرف عنه سوى القليل، فيروسات كورونا، هي مجموعة من الفيروسات التي تصيب مجموعة واسعة من الأنواع المختلفة بما في ذلك البشر والماشية والخنازير والدجاج والكلاب والقطط والحيوانات البرية.

يقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" عدد من التوصيات الهامة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا

أولا: تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة هوبى بالصين بما في ذلك ووهان.

ثانيا: منع الاتصال بالمرضى

ثالثا: تجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، وأسواق الحيوانات، واللحوم غير المطهية.

رابعا: اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

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ارتداء الواقيات عند التعامل مع المرضى

خامسا: على كبار السن والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة تجنب السفر الى ووهان

سادسا: إذا سافرت ووهان وشعرت بالغثيان، والحمى، أو السعال، أو صعوبة التنفس، فيجب عليك زيارة المستشفى فورا.



تطهير الايدى فى الشوارع

سابعا: تجنب الاتصال مع الآخرين

ثامنا: لا تسافر أثناء المرض

تاسعا: غطي فمك وأنفك بمنديل (وليس يديك) عند السعال أو العطس.