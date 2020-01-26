مبنى للحجر الصحي في هونج كونج تصديا لـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الإسكان في هونج كونج تحويل مبنى سكني غير مأهول إلى شقق مؤقتة للحجر الصحي، وكذلك مراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى فيروس كورونا الجديد.

ويقع المبنى الذي يحمل اسم "فاي مينج ستيت" في بلدة فانلنج بالأقاليم الجديدة القريبة من الحدود مع الصين.

وكانت السلطات في هونج كونج أكدت اكتشاف سادس حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، الأحد.

Advertisements

ويكثف العلماء الصينيون جهودهم لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" القاتل، الذي أودى بحياة 56 شخصاً على الأقل في الصين، وأدى إلى فرض حظر سفر واسع النطاق وسط البلاد.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" أعلن، الأحد، أن الباحثين عزلوا الفيروسات، ويعملون على تحديد سلالته.

وظهر الفيروس في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأصيب به 2077، منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.