"كورونا" يلغي احتفالات السنة القمرية في باريس وروما

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رويترزالأحد 2020/1/26 07:58 م بتوقيت أبوظبي
الجالية الصينية في باريس ألغت عرضاً بمناسبة السنة القمرية الجديدة - أرشيفية
قالت آن إيدالجو، رئيسة بلدية باريس إن جماعات صينية بالمدينة ألغت عرضاً كان سيُنظم بمناسبة السنة القمرية الجديدة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأضافت في تصريح لـ"راديو أوروبا 1": "التقيت بالجالية الصينية في باريس، إنهم متأثرون وقلقون جداً وقرروا إلغاء العرض الذي كان مقرراً بعد ظهر اليوم في ساحة الجمهورية".
وتابعت إيدالجو: "ليسوا في حالة مزاجية تسمح بالاحتفال الآن في واقع الأمر".
وأوضح رئيس بلدية مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا أيضاً أن المدينة ألغت، السبت، احتفالات كانت مزمعة بمناسبة السنة الصينية الجديدة بهدف الحد من خطر انتقال عدوى الفيروس وكبادرة دعم للضحايا في الصين.
على جانب آخر، قالت متحدثة باسم الجالية الصينية في روما لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الأحد، إن احتفالات السنة الصينية الجديدة في المدينة، والتي كانت مقررة في 2 فبراير/شباط تأجلت أيضاً.
وأضافت: "وافق كل أعضاء الجالية على ضرورة تأجيل الاحتفالات لأن هناك مرضى وهذا وضع لا يسمح بالاحتفال".
وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفع إلى 56 وإن 1975 شخصاً أصيبوا بالعدوى.
وفي فرنسا أصيب 3 أشخاص، جميعهم صينيون، بالعدوى، ويرقد اثنان منهم في مستشفى بباريس والثالث في بوردو.
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