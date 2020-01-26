تعرف علي ما يحدث لجسمك عند النوم علي الجانب الأيسر

النوم سلطان، ولكن شخص منا طريقة محددة ومفضلة فى النوم، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أفض وأهم الفوائد الصحية للنوم على الجانب الأيسر، وذلك وفقا لموقع " hhdresearch". إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون النوم على الجانب الأيمن أو على الظهر أو على البطن أو على الجانب الأيسر، فعليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف أيهم أفضل إلى صحتك، فأوضح التقرير أن النوم على الجانب الأيسر هو المعيار الذهبى فى تحديد موضع النوم، وهناك العديد من الفوائد الصحية التى تعم على الجسم، ومنها:

-يحسن الهضم..

هل تعلم بأن تناول الطعام قبل النوم أمر سيئ، ويزيد من فرص تعرضك لسوء الهضم، ولكن في حالة رغبتك في تناول الطعام قبل النوم فعليك تناول طعام قليل السعرات الحرارية للحد من التعرض للإصابة بعسر الهضم.

أثبتت بعض الدراسات أن النوم علي الجانب الأيسر يعد من الأمور الهامة التي تساهم في تحسن الهضم، لأنه عندما تستلقي على الجانب الأيسر فهذا الأمر يسمح بمرور الطعام إلى الأمعاء الغليظة بسهولة كما أنه يمنع المعدة من الاستلقاء على البنكرياس، مما يدعم التدفق الحر للأنزيمات الهاضمة.

-يعمل على تقوية القلب..

يجب أن ينبض القلب دون توقف من أجل الحفاظ على الحياة، وإنها مهمة كبيرة ويمكن أن تتأثر بمجموعة من العوامل من النظام الغذائى حتى الهواء الذى نستنشقه، مما لاشك فيه أن أمراض القلب هى القاتل الرئيسى للبالغين فى جميع أنحاء العالم، ولتقليل المخاطر اجعل مهمة قلبك أسهل بالنوم على جانبك الأيسر، لأنه عند النوم على الجانب الأيسر لمساعدة القلب فى تحريك الدم لكى يصل إلى باقى أعضاء الجسم.

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- يخفف آلام الظهر..

يخفف النوم على الجانب الأيسر من الضغط على العمود الفقرى، وكلما زاد ضغطك على الظهر أثناء النوم، زاد الجهد الذى تحتاجه عضلاتك للحفاظ على كل شيء فى مكانه، وتعمق أكثر عندما تنام على الجانب الأيسر فإنك تحسن الدورة الدموية ويقلل الشعور بألم

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