خبراء يكتشفون عقار جديد لعلاج سرطان الأنسجة الرخوة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اليوم على أول علاج للمرضى الذين يعانون من الساركوما الظهارية وهو نوع من السرطانات النادرة ويدعى Tazverik والذى يحتوى على المادة الفعالة (tazemetostat) لعلاج البالغين ومرضى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة وما فوق.

ويستخدم العلاج عندما تنتشر خلايا السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم أو تكون متقدمة محليا (عندما يكون السرطان قد انتشر خارج العضو الذي بدأ فيه ، ولكن لم ينتشر بعد إلى أجزاء بعيدة من الجسم)

واوضح الباحثون أن "سرطان الساركوما الظهارية" لا يجوز استئصالها لأنها تتطلب إزالة كل الأنسجة أو الجهاز المصاب نفسه.

وتعتبر الساركوما الظهارية عبارة عن نوع فرعي نادر من ساركوما الأنسجة الرخوة التي تحدث غالبًا عند البالغين.

وقال ريتشارد بازدور، مدير مركز الأورام في إدارة الأغذية والأدوية (FDA) ومدير مكتب أمراض الأورام في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء: "تمثل اصابات الساركوما الظهارية أقل من 1% من جميع أورام الأنسجة الرخوة".

وتابع "بازدور": "حتى اليوم ، لم تكن هناك خيارات علاجية مخصصة لمرضى الساركوما الظهارية، وتوفر موافقة اليوم على “Tazverik” خيار علاج يستهدف هذا المرض على وجه التحديد".

Advertisements

ومن أهم الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للمرضى الذين يتناولون Tazverik هي الألم والإرهاق والغثيان وانخفاض الشهية والقيء والإمساك.

وأضاف الباحثون أن المرضى الذين عولجوا بـ Tazverik معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأورام خبيثة ثانوية بما في ذلك: سرطان الغدد الليمفاوية اللمفاوية التائية للخلايا التائية (نوع من سرطان الدم الذي يصيب الجهاز اللمفاوي الموجود عادة في الغدد الليمفاوية)

قد يهمك أيضا:

اكتشاف سبب إصابة الكثير بالقيء في وسائل النقل

دراسة تؤكد أن البطيخ المر يحارب السرطان