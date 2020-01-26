تعرف علي أهم 5 أمراض تنقلها الحيوانات للإنسان

بعد تفشى مرض كورونا بـ 12 دولة بالعالم والخوف من انتشاره بصورة أكبر فى دول العالم أكد العديد من الخبراء أن السبب الحقيقى وراء الإصابة بهذا الفيروس، الذى ظهر لأول مرة بالصين، كان انتقال العدوى من أحد الحيوانات إلى البشر بأحد أسواق المأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، وقال البعض إن الخفافيش قد تكون السبب فى هذه العدوى، وقال آخرون قال إن الثعابين هى السبب فى الإصابة بالفيروس، ويقدم التقرير التالى معلومات مهمة عن الأمراض التى تصيب الإنسان نتيجة العدوى من الحيوانات.

ووفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تعرف الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان طبيا باسم الأمراض الحيوانية المنشأ، وقد تؤدى هذه الأمراض إلى وفاة المصاب بها وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منها وتعقبها.

أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان:

أنفلونزا الخنازير

وهو مرض تنفسى يصيب الخنازير وتسببه فيروسات الإنفلونزا من النوع "أ" التى تتسبب بانتظام فى تفشى إنفلونزا الخنازير وينتقل إلى البشر.

إنفلونزا الطيور

تحدث هذه الفيروسات بشكل طبيعى بين الطيور المائية البرية فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تصيب الدواجن المنزلية وغيرها من أنواع الطيور والحيوانات.



مرض خدش القطط

وهو عدوى بكتيرية تصيب الإنسان عند التعرض لخدش أو جرح من قطة، ويمكن أن يسبب هذا المرض ارتفاع درجة الحرارة وتورم العقد الليمفاوية.

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الجمرة الخبيثة

هو مرض مميت ينتقل من الحيوانات الأليفة التى يتعامل معها الكثير من الأشخاص بصورة يومية مثل الأبقار والأغنام ويؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع وضيق التنفس.

عدوى الأسماك

هى عدوى تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر مع الأسماك وتؤدى إلى ظهور قروح مؤلمة على الجلد وهى من الأمراض الجلدية الخطيرة.

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