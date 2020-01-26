الاستلقاء على الظهر ممنوع خلال أشهر الحمل الأخيرة

الأحد 26 يناير 2020

يرتبط النوم على الظهر خلال الثلث الأخير من الحمل بزيادة خطر وفاة الطفل أثناء أو بعد ولادته.



وتُعرِّف التقارير الطبية وفاة الطفل حديث الولادة بأنها الوفاة التي تتم خلال الفترة منذ ولادته وحتى بلوغه 20 أسبوعاً. وعلى الرغم من صعوبة العثور على وضعية مريحة للاستلقاء خلال الفترة الأخيرة من الحمل، إلا أن التوصيات تشدد على تجنّب الاستلقاء على الظهر.

ولاتزال أسباب هذه الحالة غير معروفة بالكامل، لكنها تعود إلى التشوهات الخلقية التي تحدث للجنين بسبب وضعية النوم، ووجود مشاكل في الحبل السرّي أو المشيمة، ومشاكل صحية أخرى.

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وقد أجريت دراسة طُلب فيها من 29 حاملاً تتمتعن بصحة جيدة الاستلقاء في وضعيات مختلفة لمدة 30 دقيقة خلال الثلث الأخير من الحمل. وتمت متابعتهن حتى الولادة وفترة النقاهة.

ووجد الباحثون أن الأمهات اللاتي استلقين على ظهورهن في هذه التجربة تأثرت قلوب أطفالهن سواء من حيث معدل النبضات أو نشاط القلب، وأدى ذلك إلى نقص الأكسجين في الجسم، وزيادة خطر الوفاة المبكرة بعد الولادة.

وتشير هذه النتائج إلى خطر الاستلقاء على الظهر خلال الفترة الأخيرة من الحمل حتى لو كانت هذه الوضعية لفترة تُقاس بالدقائق.