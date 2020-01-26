كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

الأحد 26 يناير 2020

يعيش فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة بضع ساعات أو يوماً كاملاً، وفي الأماكن المغلقة يعيش فترة أطول. ولا يوجد لقاح أو مصل للوقاية من هذا الميكروب حتى الآن، لكن بالإمكان تقليل خطر الإصابة بع عن طريق اتباع إجراءات وقائية لك ولمن حولك، أهمها:



* اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، على أن يستمر الغسل 20 ثانية.

* تجنّب لمس العين والأنف والفم قبل أن تغسل يديك جيداً.

* تجنّب التلامس مع أي شخص تعتقد أنه قد يمثّل خطراً.

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* نظّف الأسطح والأشياء باستمرار، وخاصة المكتب الذي تجلس عليه في العمل.

* ابتعد عن أماكن التدخين، وإذا كنت مدخناً قلل استهلاك السجائر وحاول الإقلاع عنها.

* إذا كان لديك أعراض الإصابة بالبرد التزم الراحة داخل البيت وتجنّب أي تلامس مع الآخرين.

* إذا كنت على سفر وتشعر بالقلق يمكن ارتداء القناع المعقّم الذي يُستخدم في غرف العمليات.

* اشرب الكثير من السوائل الخالية من الكافيين.