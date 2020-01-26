صحة ورشاقة

تعرف على درجات الحرارة الآن في الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يناير 2020

أكدت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الان في الرياض تسجل العظمى 14 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 4 درجات مئوية.

 

وانخفضت درجة الحرارة في الرياض لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام، وشهدت البلد برودة شديدة، مع نشاط للرياح السطحية.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن حالة الطقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.

 

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ووفقا للتوقعات، فيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.

 

ويجب العلم أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين:

 

- درجة مقاسة، مقاسة هي التي تقيسها الأجهزة

 

- درجة محسوسة، المحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.

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